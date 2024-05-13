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В ближайшие годы противостояние России и Запада может перейти в горячую фазу

В ближайшие годы противостояние России и Запада может перейти в горячую фазу

Россия сделала ставку на себя, на свои вооруженные силы, которые должны завершить конфликт на Украине.

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Комментарии
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Eduard
Она фаза и так не сказать,что &quot;холодная&quot;! Пора пройтись по Европе,заюратт у них всё.Вот вам виллы,безвиз и прочее россияне!
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5 час.
Natalija Osminina
Абсолютные глупости он пишет. С толностью до наоборот.
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2 час.
Natalija Osminina
Россию ждет противостояние с Западом до тех пор пока он  существует. Правда, существовать ему осталось недолго. США теряют свой &quot;гегемонизм&quot;,  ввергаясь в хаос.  Так что некому будет противостоять России. США, распадающиеся на штаты, и Европа,  западная часть которой превратится в Халифат. А горячей войны не предвидится. И даже ныняшняя  уже идет к окончанию. Сил у США будет меньше на ведение прокси-войн, сами будут в гражданской войне. Лондон готов на всякие гадости (типа &quot;подогреть&quot; Казахстан), но и он будет вынужден согласиться на раздел Европы между ним, Россией и Ватиканом.  А Россия да, пойдет на &quot; определенные уступки,  получив для себя главное - безопасность&quot; - она заключит договор с США по разделу Украины, Оставив себе 4 области Россия получит  отход НАТО  из восточной Европы.. А  Украина... её ждет своя судьба. Без НАТО, без ЕС... ей предоставится право восстать из пепла. Но она им не воспользуется.
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1 час.

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