В ближайшие годы противостояние России и Запада может перейти в горячую фазу

Natalija Osminina

Россию ждет противостояние с Западом до тех пор пока он существует. Правда, существовать ему осталось недолго. США теряют свой "гегемонизм", ввергаясь в хаос. Так что некому будет противостоять России. США, распадающиеся на штаты, и Европа, западная часть которой превратится в Халифат. А горячей войны не предвидится. И даже ныняшняя уже идет к окончанию. Сил у США будет меньше на ведение прокси-войн, сами будут в гражданской войне. Лондон готов на всякие гадости (типа "подогреть" Казахстан), но и он будет вынужден согласиться на раздел Европы между ним, Россией и Ватиканом. А Россия да, пойдет на " определенные уступки, получив для себя главное - безопасность" - она заключит договор с США по разделу Украины, Оставив себе 4 области Россия получит отход НАТО из восточной Европы.. А Украина... её ждет своя судьба. Без НАТО, без ЕС... ей предоставится право восстать из пепла. Но она им не воспользуется.