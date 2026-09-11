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Царьград

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В Петербурге открыли памятник космонавту Герману Титову

В Петербурге открыли памятник космонавту Герману Титову

В Санкт-Петербурге в честь дня рождения Героя Советского Союза Германа Титова открыт памятник. Семья космонавта поддержала инициативу школы №690, ставшей его именем.

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