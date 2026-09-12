Что происходит под Лиманом?

@rybarВ первых числах августа 2026 года российский аналитический проект «Рыбарь» зафиксировал ситуацию на северном участке у Лимана: устойчивого контроля ни одной из сторон нет, клин назван «туманом войны».
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