36-ядерная платформа Apple M5 Ultra обошла по производительности 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX

Причем как в одно-, так и в многопоточном тесте Новая однокристальная система Apple M5 Ultra показала впечатляющий результат в Geekbench 7 — она опередила 96-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, причем как в однопоточном, так и в многопоточном тестах.