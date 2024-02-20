Московский адвокат обманул мать клиента на 800 тысяч рублей и попал под суд

В Москве адвокат Геннадий Нефедовский пойдет под суд за обман матери клиента на 800 тысяч рублей. В сентябре 2019 года обвиняемый вел дело одного из заключенных мордовской колонии, поэтому неоднократно встречался с матерью своего доверителя.
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