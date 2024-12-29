Астроном Угольников: 4 января Луна «спрячет» Сатурн

Вечером 4 января жители России смогут увидеть, как Луна «спрячет» Сатурн. Об этом aif.ru рассказал старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников.
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