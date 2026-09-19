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Выступающий за Азербайджан сын Плющенко и Рудковской занял 13-е место на этапе Гран-при ISU среди юниоров

Выступающий за Азербайджан сын Плющенко и Рудковской занял 13-е место на этапе Гран-при ISU среди юниоров

Выступающий за Азербайджан сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр стал 13-м на этапе Гран-при ISU среди юниоров в Анкаре.

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