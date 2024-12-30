Какой сегодня праздник: 31 декабря

31 декабря в мире отмечают канун Нового года Практически в каждой культуре присутствует праздник, связанный с наступлением Нового года, но поскольку большинство государств использует григорианский календарь, именно 31 декабря ассоциируется с этим праздником.
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