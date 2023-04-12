Daily Storm

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«Известия»: Россиянам могут ужесточить штрафы за неправильное обращение с газовыми баллонами

«Известия»: Россиянам могут ужесточить штрафы за неправильное обращение с газовыми баллонами

С такой идеей глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин обратился к вице-премьеру Александру НовакуГлава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин призвал ужесточить наказание за неправильное обращение с газовыми баллонами.

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