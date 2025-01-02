НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Евсеева
    Царствие небесное хорошим людям.Умер Виктор Алксн...
  • людочка
    Автор статьи, а у нас что сейчас 2035 год уже????Денис Батурин: В ...
  • Сергей Дмитриев
    "Это что? А вот у нас!"  (из разговора) Предлагаю полистать небольшую книжку (55 стр.) "Проза жизни" на предмет её эк...В Симферополе сос...

Директор ЗАЭС рассказал об обеспечении энергией Новороссии, Донбасса и Крыма

Директор ЗАЭС рассказал об обеспечении энергией Новороссии, Донбасса и Крыма

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 2 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Республику Крым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх