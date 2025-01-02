Директор ЗАЭС рассказал об обеспечении энергией Новороссии, Донбасса и Крыма

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 2 января. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) после перевода всех шести энергоблоков в режим генерации сможет обеспечить электроэнергией все регионы Новороссии и Донбасса, а также Республику Крым.
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