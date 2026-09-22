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Нижегородская правда

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ОМК рассказала о влиянии социокультурных проектов на городскую среду

ОМК рассказала о влиянии социокультурных проектов на городскую среду

В городе Железногорске Курской области состоялся первый межрегиональный форум-фестиваль для промышленных и малых городов «Руда и Среда».

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