В России будет еще один завод Haval — подробности

На встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым представители бренда Haval в России подтвердили планы по реализации обозначенных проектов, пишет источник со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии