Дело возбуждено после нападения собак на подростков в Краснодарском крае

Лев Федосеев/ТАСС Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на трех подростков в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщили в региональном следственном управлении СК России.
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