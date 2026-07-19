Под Киевом горит логистический центр Amtel под Киевом, где собирали БПЛА

Логистический центр Amtel под Киевом, где шла сборка и хранение деталей БПЛА большой дальности, горит после ракетного удара Армии России, 19 июля сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в своем канале в Telegram.
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