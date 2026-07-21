МакSим встревожила поклонников, сообщив о смерти близкого человека

Певица МакSим сообщила о смерти своего отца после продолжительной болезни Российская исполнительница Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, потеряла близкого человека из-за рецидива тяжелого недуга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии