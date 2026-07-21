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МакSим встревожила поклонников, сообщив о смерти близкого человека

МакSим встревожила поклонников, сообщив о смерти близкого человека

Певица МакSим сообщила о смерти своего отца после продолжительной болезни Российская исполнительница Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, потеряла близкого человека из-за рецидива тяжелого недуга.

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