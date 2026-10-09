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Крымская газета

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В Алуште и окрестностях с 13 по 17 октября приостановят подачу газа

В Алуште и окрестностях с 13 по 17 октября приостановят подачу газа

Алуштинский участок Ялтинского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» информирует о приостановлении подачи газа. Об этом сообщили в «Крымгазсети».

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