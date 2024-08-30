МИД РФ: Макрон сам попал под обвинения в политических преследованиях

Global Look Press/Keystone Press Agency/Henri Szwarc/Starface Французский лидер Эммануэль Макрон в ситуации с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова сам же попал под обвинения в политических преследованиях, утверждая, что задержание бизнесмена якобы связано только с юридическим разбирательством.