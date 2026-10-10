Бурлачко: 83 года назад Кубань освободили от фашистской оккупации

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко в обращении по случаю 83-й годовщины освобождения Краснодарского края напомнил, что 9 октября 1943 года регион был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков и тогда же завершилась битва за Кавказ.