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Царьград

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Бурлачко: 83 года назад Кубань освободили от фашистской оккупации

Бурлачко: 83 года назад Кубань освободили от фашистской оккупации

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко в обращении по случаю 83-й годовщины освобождения Краснодарского края напомнил, что 9 октября 1943 года регион был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков и тогда же завершилась битва за Кавказ.

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