Общественник Майоров выступил против запрета секс-шопов для взрослых

Глава новосибирского отделения «Союза отцов» Сергей Майоров считает, что вместо полного запрета секс-шопов необходимо усилить контроль за доступом несовершеннолетних к интимным товарам и контенту, тогда как взрослые должны самостоятельно решать, что им приобретать.