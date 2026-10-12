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Царьград

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Общественник Майоров выступил против запрета секс-шопов для взрослых

Общественник Майоров выступил против запрета секс-шопов для взрослых

Глава новосибирского отделения «Союза отцов» Сергей Майоров считает, что вместо полного запрета секс-шопов необходимо усилить контроль за доступом несовершеннолетних к интимным товарам и контенту, тогда как взрослые должны самостоятельно решать, что им приобретать.

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