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Царьград

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Не надо "прятаться от неудобных фактов". Путин рассказал, чем отличаются русские СМИ от западных

Не надо "прятаться от неудобных фактов". Путин рассказал, чем отличаются русские СМИ от западных

Президент России Владимир Путин рассказал, чем отличаются русские СМИ от западных. По его словам, сегодня отечественная пресса более свободна, чем в США и странах Европы.

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