НАТО несколько дней перекидывали военную технику в Восточную Европу по греческой железной дороге

Для перевозки натовской техники, обслуживание пассажиров на железной дороге было приостановлено.НАТО несколько дней перевозили свою военную технику по железной дороге Александруполис-Орменио на севере Греции в Восточную Европу.
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