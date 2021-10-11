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Трое неизвестных обстреляли автомобиль в центре Москвы

Трое неизвестных обстреляли автомобиль в центре Москвы

В центе столицы неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, а затем скрылись. Как сообщили в МВД, инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте, трое неизвестных подошли к автомобилю и стали требовать, чтобы владелец вышел из машины.

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