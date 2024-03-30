Курица в духовке как в мишленовском ресторане: шеф-повар показывает рецепт

Приготовление запеченной курицы - обычное блюдо в многих культурах мира, однако его обычный статус меняется, если следовать рецепту известного шеф-повара Джулиано Сперандио, придавая курице изысканный вкус и атмосферу мишленовского ресторана.
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