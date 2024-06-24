Солдаты привязали раненого мужчину к капоту автомобиля: начато расследование

Армия Обороны Израиля расследует действия солдат, которые привязали палестинца к капоту автомобиля. Израильские военные утвержадают, что поведение, показанное на видео из оккупированного города Дженин на Западном берегу, «не соответствует» их ценностям.
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