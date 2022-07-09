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Глава инжинирингового центра Кувиков порекомендовал не оставлять коробки из-под дорогой техники у двери квартиры

Глава инжинирингового центра Кувиков порекомендовал не оставлять коробки из-под дорогой техники у двери квартиры

Глава регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в разговоре с журналистами рассказал, как в период отпуска обезопасить свою квартиру от кражи.

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