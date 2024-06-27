Очевидец атаки на пляже в Крыму: никогда не видел таких ранений, они не кровоточат

По его мнению, такой эффект создается, чтобы усложнить первичную диагностику раненых.фото: unsplash.com/@gpiron--> Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, в котором после удара ВСУ прятались мирные жители, заявил, что ранения пострадавших были атипичными — они не кровоточили.
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