Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни перед магазинами

Рамзан Кадыров призвал местных чиновников заплатить долги малоимущих.Во время расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что многие чеченцы не могут купить продукты за наличные и покупают их в долг.
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