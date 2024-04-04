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Царьград

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Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни перед магазинами

Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни перед магазинами

Рамзан Кадыров призвал местных чиновников заплатить долги малоимущих.Во время расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что многие чеченцы не могут купить продукты за наличные и покупают их в долг.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Тогда всех Россиян надо спонсировать , а не только одну Чечню!!!
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17 час.

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