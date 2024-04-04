Кадыров попросил чиновников оплатить долги жителей Чечни перед магазинами

Рамзан Кадыров призвал местных чиновников заплатить долги малоимущих.Во время расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития Чечни Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что многие чеченцы не могут купить продукты за наличные и покупают их в долг.