С 12 сентября для лиц от 55 лет и старше вводится новая льгота – что предложат всем пенсионерам Евгения КомароваС осени 2024 года в России вступают в силу новые условия для льготных категорий граждан, что открывает пенсионерам дополнительные возможности.
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