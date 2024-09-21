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IGN: Disney заставила Pixar переделать “Головоломку 2” и убрать любые намеки на ЛГБТ...

IGN: Disney заставила Pixar переделать “Головоломку 2” и убрать любые намеки на ЛГБТ...

IGN: Disney заставила Pixar переделать “Головоломку 2” и убрать любые намеки на ЛГБТ в мультфильмеПохоже, что компания Disney решила резко поменять свой курс: источники издания IGN сообщают, что “Головоломка 2” претерпела множество правок во время создания мультфильма, в ходе которых мультфильм лишился любых намеков на нетрадиционные отношения между персонажами.

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