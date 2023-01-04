Астраханский заповедник вновь открыл выставку о местной природе

В экспозицию вошли более 80 уникальных работ. Астраханский биосферный заповедник вновь организовал фотовыставку «Сохраняя будущее – сквозь времена», которая открылась в МВК «Цейхгауз» и будет работать все новогодние и рождественские праздники.