Пункт-А

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    а что наши полицаи могут?! только деньги брать! это ж не милиция, чтоб работать по совести!Вандалы продолжаю...
  • Татьяна неструева
    а мы еще  упрекаем и возмущаемся  полякам и литовцам .сами на себя бы посмтрелиВандалы продолжаю...
  • Svetlana Rudnitckay
    Да показуха одна. Если бы с таким же энтузиазмом строили дороги как языками чешут и рапортуют, то давно бы эти дороги...Игорь Бабушкин: Д...

Астраханский заповедник вновь открыл выставку о местной природе

Астраханский заповедник вновь открыл выставку о местной природе

В экспозицию вошли более 80 уникальных работ. Астраханский биосферный заповедник вновь организовал фотовыставку «Сохраняя будущее – сквозь времена», которая открылась в МВК «Цейхгауз» и будет работать все новогодние и рождественские праздники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх