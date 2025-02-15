Два пешехода ошпарили ноги при прорыве трубы у метро «Приморская» Труба «Теплосети» прохудилась и окутала паром перекресток Наличной и улицы Одоевского 14 февраля.
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Два пешехода ошпарили ноги при прорыве трубы у метро «Приморская» Труба «Теплосети» прохудилась и окутала паром перекресток Наличной и улицы Одоевского 14 февраля.