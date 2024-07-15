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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3570 человек не допустили к работе на Олимпиаде после административных проверок. 130 из них – из-за потенциальной угрозы безопасности

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. На данный момент проведено уже около 770 тысяч таких проверок.

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