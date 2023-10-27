Учёные Индийской организации космических исследований анализируют данные успешного тестового полёта аппарата TV-D1 для Gaganyaan и готовятся к пилотируемой миссии

Учёные Индийской организации космических исследований (Isro) начали анализировать данные, полученные от системы эвакуации экипажа и изучают модуль экипажа, извлечённый из океана после успешного первого испытательного полёта транспортного средства TV-D1 для первого пилотируемого космического полёта Индии — Gaganyaan.
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