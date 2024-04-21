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«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

Самую главную ошибку в отношении Украины власти допустили еще в советский период. Уже тогда насаждение украинства было настолько агрессивным, что берет оторопь.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Пост написан с целью показать прошлые ошибки советской власти при полном отсутствии этих ошибок у ныне действующей?
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1 час.
В
Василий
Причина гораздо глубже, и её заложил ещё Ленин, заявив публично о &quot;Праве наций на самоопределение&quot;. Когда местные князьки-баи врубились в смысл этого, они быстренько стали отделяться. Но большевики успели понять, что вскоре у них может оказаться под их властью только Смольный с Авророй, и тут быстренько началась гражданская война под предлогом освобождения трудящихся от ига буржуёв. Российские территории удалось быстро прижать к ногтю, а вот с национальными окраинами пришлось повозиться. Дольше всех держались азиаты, но время работало против СССР, и приход Гитлера к власти заставил быстро решить эту проблему, -  азиатских баев просто купили - оставили им все их &quot;плюшки&quot; в обмен на хлопок, правда приставив к ним на всякий случай &quot;вторых секретарей&quot;. В дальнейшем &quot;гениальная&quot; ленинская политика выродилась в экономическое удушение РСФСР и откармливание &quot;братских республик&quot;, а когда РСФСР уже физически не могла содержать эту ненасытную ораву гопников - СССР и рассыпался.
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21 мин.
АС
Анатолий Страшко
Василий, Вы очень близки к раскрытию того как рухнул СССР. Я добавил бы только то, что когда наверху у нас поняли, что слишком радужно смотрели на построение коммунизма (как Кеннеди на полёт на Луну)  так и начался откат к разрушению СССР. В расчёте хоть самим правителям в коммунизме пожить. Что по сути и происходило в СССР.
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4 мин.

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