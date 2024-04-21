«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

В

Василий

Причина гораздо глубже, и её заложил ещё Ленин, заявив публично о "Праве наций на самоопределение". Когда местные князьки-баи врубились в смысл этого, они быстренько стали отделяться. Но большевики успели понять, что вскоре у них может оказаться под их властью только Смольный с Авророй, и тут быстренько началась гражданская война под предлогом освобождения трудящихся от ига буржуёв. Российские территории удалось быстро прижать к ногтю, а вот с национальными окраинами пришлось повозиться. Дольше всех держались азиаты, но время работало против СССР, и приход Гитлера к власти заставил быстро решить эту проблему, - азиатских баев просто купили - оставили им все их "плюшки" в обмен на хлопок, правда приставив к ним на всякий случай "вторых секретарей". В дальнейшем "гениальная" ленинская политика выродилась в экономическое удушение РСФСР и откармливание "братских республик", а когда РСФСР уже физически не могла содержать эту ненасытную ораву гопников - СССР и рассыпался.