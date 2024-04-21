Самую главную ошибку в отношении Украины власти допустили еще в советский период. Уже тогда насаждение украинства было настолько агрессивным, что берет оторопь.
«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Пост написан с целью показать прошлые ошибки советской власти при полном отсутствии этих ошибок у ныне действующей?
Ответить
1 час.
В
Василий
Причина гораздо глубже, и её заложил ещё Ленин, заявив публично о "Праве наций на самоопределение". Когда местные князьки-баи врубились в смысл этого, они быстренько стали отделяться. Но большевики успели понять, что вскоре у них может оказаться под их властью только Смольный с Авророй, и тут быстренько началась гражданская война под предлогом освобождения трудящихся от ига буржуёв. Российские территории удалось быстро прижать к ногтю, а вот с национальными окраинами пришлось повозиться. Дольше всех держались азиаты, но время работало против СССР, и приход Гитлера к власти заставил быстро решить эту проблему, - азиатских баев просто купили - оставили им все их "плюшки" в обмен на хлопок, правда приставив к ним на всякий случай "вторых секретарей". В дальнейшем "гениальная" ленинская политика выродилась в экономическое удушение РСФСР и откармливание "братских республик", а когда РСФСР уже физически не могла содержать эту ненасытную ораву гопников - СССР и рассыпался.
Ответить
21 мин.
АС
Анатолий Страшко
Василий, Вы очень близки к раскрытию того как рухнул СССР. Я добавил бы только то, что когда наверху у нас поняли, что слишком радужно смотрели на построение коммунизма (как Кеннеди на полёт на Луну) так и начался откат к разрушению СССР. В расчёте хоть самим правителям в коммунизме пожить. Что по сути и происходило в СССР.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии