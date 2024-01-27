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Это в России жёстко к мигрантам? Казахский депутат выдал суровое распоряжение

Это в России жёстко к мигрантам? Казахский депутат выдал суровое распоряжение

Царьград ФОТО: BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS Казахский депутат потребовал поставить блокпосты на въезде в Астану, чтобы защитить столицу от наплыва мигрантов.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Я не знаю ни одного человека кто бы одобрял политику Путина по завозу масс совершенно нам чуждых, а иногда и просто диких приезжих. Да, рабочие нужны, но приезжают только те, кто у себя на родине не нужен. А вот тех, кто по-существу, выступает против России, всех семьями выселять из России; их уже десятки миллионов в России - это ужас для следующих поколений, особенно при их плодовитости. Власти ждут русского бунта?
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5 час.
Анатолий протасевич
дождёмся народного бунта,против зарвавшихся  мигрантов-а когда народ поднимется то будет поздно,будут давить как гнид ,и желательно с теми кто это допустил.
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4 час.
НR
Надежда Rudi
Такой миллион тестостерона приехал к нам! Зашибись!
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3 час.

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