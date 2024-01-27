Это в России жёстко к мигрантам? Казахский депутат выдал суровое распоряжение

Евгений Марковский

Я не знаю ни одного человека кто бы одобрял политику Путина по завозу масс совершенно нам чуждых, а иногда и просто диких приезжих. Да, рабочие нужны, но приезжают только те, кто у себя на родине не нужен. А вот тех, кто по-существу, выступает против России, всех семьями выселять из России; их уже десятки миллионов в России - это ужас для следующих поколений, особенно при их плодовитости. Власти ждут русского бунта?