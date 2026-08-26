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Без натираний и перегрева: как подобрать спортивную форму школьнику

Без натираний и перегрева: как подобрать спортивную форму школьнику

Спортивная форма для школы должна быть удобной, легкой и подходить ребенку по размеру. На уроках физкультуры школьнику приходится бегать, прыгать, выполнять упражнения и много двигаться, поэтому тесная одежда или неудобная обувь могут мешать занятиям.

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