Суд в Грузии оштрафовал оппозиционеров за массовую драку на $740

Тбилисский городской суд оштрафовал на 2 тыс. лари (примерно $740) экс-председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, состоящего в партии Бачо Долидзе, а также депутата столичного горсобрания Звиада Куправу за массовую драку и потасовку с правоохранительными органами.