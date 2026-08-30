Дачникам посоветовали не использовать азотные удобрения для пионов перед заморозками

Пионы, несмотря на свою неприхотливость, нуждаются в особой заботе перед наступлением холодов. Чтобы помочь им пережить зиму, необходимо правильно подкормить и обрезать растения.
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