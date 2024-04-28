Театр абсурда
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Театр абсурда

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НАТО на Украине начинает разворачивать свои войска

НАТО на Украине начинает разворачивать свои войска

В больших количествах прибывают солдаты из Польши, Франции, Великобритании, Финляндии и других стран НАТО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Ребята, здоровья вам и победы!!! К вам едет много желающих « сыграть в деревянный ящик»- помогите им!!!
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10 час.
Олег Самойлов
ПОЧЕМУ ВСЕ живы? Их уже накрошили более, чем предостаточно!
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8 час.
Олег Самойлов
пиндоссовская падаль, погоняло &quot;спящая мразь&quot;, конкретно пшекам и проебалтам сказала, что если хотите воевать с Россией, то на пресловутую пятую статейку не оглядывайтесь! мы вас сможем поддержать морально, а начет военной поддержки - поддерживайте себя САМИ!
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8 час.

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