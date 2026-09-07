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Бавырин о том, при каких условиях война на Украине завершится летом 2027 года

Бавырин о том, при каких условиях война на Украине завершится летом 2027 года

Политтехнолог Дмитрий Бавырин в студии проанализировал, чего ждать от объединённого Запада, движется ли Россия к завершению конфликта с Украиной и может ли Европа оплатить ущерб Украине .

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