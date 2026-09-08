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Регионы России

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В Якутии охотник по ошибке застрелил человека, приняв его за косулю

В Якутии охотник по ошибке застрелил человека, приняв его за косулю

В Якутии произошла трагедия: охотник по ошибке застрелил местного жителя, приняв его за косулю. Об этом 8 сентября сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

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