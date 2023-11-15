Иномарка снесла шлагбаум и потеряла багажник в одном из дворов Новосибирска

Водитель проявил чудеса невозмутимости, позабавив комментаторов в интернете.В паблике "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте" выложили видеозапись, как очень целеустремлённый водитель белой Toyota Corolla берёт штурмом шлагбаум во дворе одной из многоэтажек Новосибирска.
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