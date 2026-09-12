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Царьград

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Xinhua сообщает: 200 тыс. человек посетили выставку Достоевского в Шанхае

Xinhua сообщает: 200 тыс. человек посетили выставку Достоевского в Шанхае

В Шанхае на выставку "Мир Достоевского", открывшуюся 23 июня, пришли 200 тыс. человек. Представлены рукописи, издания и личные вещи писателя.

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