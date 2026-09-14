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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Бибиреве задержали распространителя наркотиков с крупной партией

В Бибиреве задержали распространителя наркотиков с крупной партией

Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Бибирево задержали 39-летнего москвича на автозаправочной станции на улице Пришвина.

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