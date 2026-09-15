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Нижегородская правда

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Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино, каждый шестой — в музей

Каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино, каждый шестой — в музей

Программа «Пушкинская карта» в сентябре 2026 года отметила пять лет с начала работы. За это время участники купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей.

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