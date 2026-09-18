Больше «четверки», дешевле «семерки»: тест Tenet T4L

Сосед по парковке вышел из своего Chery Tiggo 7 Pro, обошел наш Tenet кругом и поинтересовался: — Не пойму что-то, это теперь «четверку» с кузовом от «семерки» стали выпускать? — Нет, — говорю, — это T4L, новая машина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым