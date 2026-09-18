Больше «четверки», дешевле «семерки»: тест Tenet T4L

Сосед по парковке вышел из своего Chery Tiggo 7 Pro, обошел наш Tenet кругом и поинтересовался: — Не пойму что-то, это теперь «четверку» с кузовом от «семерки» стали выпускать? — Нет, — говорю, — это T4L, новая машина.