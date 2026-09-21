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Воронежские новости

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Завтра похолодание до +15 ночью и +19 днём

Завтра похолодание до +15 ночью и +19 днём

Завтра температура ощутимо снизится, а ветер сменит направление. Готовьтесь к переменам!Сегодня, 21 сентября, температура воздуха прогреется до +25 градусов.

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