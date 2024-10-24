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Народная дипломатия

Народная дипломатия

Юрия Гемпеля, два созыва возглавлявшего профильный комитет в Госсовете, сменила Анастасия Гридчина. Комитет Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям, который ранее возглавлял глава крымской немецкой национально-культурной автономии, перешел в руки главы национально-культурной автономии украинцев в Крыму.

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