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  • Вовладар Даров
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Вопрос Арцаха не под силу снять с региональной политики ни Алиеву, ни Пашиняну

Вопрос Арцаха не под силу снять с региональной политики ни Алиеву, ни Пашиняну

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Надо чаще поднимать вопрос Арцаха и держать его в центре внимания. Только политико-правовой борьбой против преступлений так называемого Азербайджана Армения сможет формировать механизмы защиты для себя, но не молчанием и не уступками.

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