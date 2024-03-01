Вопрос Арцаха не под силу снять с региональной политики ни Алиеву, ни Пашиняну

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Надо чаще поднимать вопрос Арцаха и держать его в центре внимания. Только политико-правовой борьбой против преступлений так называемого Азербайджана Армения сможет формировать механизмы защиты для себя, но не молчанием и не уступками.
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