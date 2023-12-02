«Яндекс Музыка» провела ребрендинг впервые с 2014 года. Новый логотип приложения и сайта — не нота, а «яркий импульс», символизирующий, как рассказывают в пресс-службе «Яндекса», «момент воодушевления пользователя от точно подобранной для него музыки».
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